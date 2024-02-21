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الامارات | إنتر ميلان ينتزع فوزاً ثميناً من أتلتيكو مدريد

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وكالات 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتزع نادي إنتر ميلان الإيطالي فوزاً ثميناً من نظيره أتلتيكو مدريد الإسباني 1-0، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من .

سجل هدف المباراة الوحيد لإنتر ميلان،  ماركو ارناوتوفيتش، في الدقيقة 79.

ومن المقرر أن يحل إنتر ضيفا على أتلتيكو في لقاء الإياب الذي سيقام في ملعب سيفيتاس، يوم 13 مارس المقبل لتحديد المتأهل لربع النهائي.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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