منتخب الجمباز الفني يغادر إلى ألمانيا للمشاركة في كأس العالم

ياسر رشاد - القاهرة - غادرت بعثة منتخب مصر للجمباز الفني رجال و آنسات متجهة إلى مدينة كوتبوس بألمانيا للمشاركة في بطولة كأس العالم في الفترة من 22 إلى 25 فبراير الجاري و هي ضمن سلسلة كؤوس العالم المؤهلة لأولمبياد باريس 2024

ويمثل منتخب مصر للجمباز ألفني رجال :

علي زهران

أحمد المراغي

عمر العربي

محمد منتصر عفيفي

عبدالرحمن عبدالحليم

عمر عصام

المدربين.. الخبير يفجيني كوزن والكابتن شريف جودت

ويمثل منتخب مصر للآنسات:

جني محمود وجودي عبدالله وشمس علي

والمدربين .. الكابتن رضوي الجوهري والمدير الفني

الكابتن/ زكريا غالب

وكانت مصر نظمت مؤخراً النسخة الأولي لعام 2024 من سلسلة بطولات كأس العالم خلال الفترة من 15 حتي 18 الماضي بينما تستضيف المانيا النسخة الثانية وبعدها اذربيجان ثم ختام السلسلة فى دولة قطر قبل انطلاق أولمبياد باريس 2024