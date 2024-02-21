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طبيب الزمالك يوضح تفاصيل إصابة إبراهيما نداي

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ياسر رشاد - القاهرة - كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن إصابة السنغالي إبراهيما نداي لاعب الفريق بمزق في العضلة الضامة، وهي الإصابة التي تعرض لها في مباراة الإسماعيلي الأخيرة في مسابقة الدوري.

وأوضح رئيس الجهاز الطبي للزمالك أن إبراهيما نداي بدأ برنامجه التأهيلي والعلاجي خلال الفترة الحالية لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة أبوسليم الليبي في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، يوم 25 فبراير الجاري باستاد "19 مايو 1956" بمدينة عنابة الجزائرية.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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