إيمرسي فاي: لماذا لا يفوز منتخب إفريقي بالمونديال

ياسر رشاد - القاهرة - بعد إنجاز المغرب المميز

الأربعاء 21/فبراير/2024 - 12:11 م 2/21/2024 12:11:22 PM

أكد إيمرسي فاي المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار، حلمه بتحقيق بطولة كأس العالم بعد الإنجاز المميز الذي حققه منتخب المغرب في مونديال قطر 2022.



وكان منتخب المغرب حصد المركز الرابع في كأس العالم الأخيرة، في إنجاز مميز وتاريخي لأول مرة للمنتخبات العربية والأفريقية.

أضاف فاي في تصريحات تلفزيونية : المغرب مثال رائع لكرة القدم الإفريقية بعد وصول هذا المنتخب إلى نصف نهائي كأس العالم وهذا أصبح هدف لكل المنتخبات الإفريقية، ولماذا لا يفوز منتخب إفريقي بكأس العالم.

وتابع: طموحنا تحقيق نجاحا كبيرا في كأس العالم والذهاب بطموحات عالية كما فعل منتخب المغرب الآن تركيزي بشكل تام مع منتخب كوت ديفوار.

وواصل: أهدي ميدالية البطولة إلى أسرتي التي دعمتني في كل وقت صعب، عشت لحظات صعبة في هذه البطولة لم أكن أستطيع النوم ولم يكن بجانبي أحد سوى أسرتي.

