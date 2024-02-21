فتوح يواصل البرنامج التأهيلي على هامش مران الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - يخوض أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي على هامش مران اليوم الأربعاء، الذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، استعداداً لمباراة أبو سليم الليبي المقبلة في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وخاض اللاعب تدريبات بدنية على هامش المران، بالإضافة إلى فقرة تدريبات بالكرة، لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

وكان فتوح تعرض لإصابة بمزق في العضلة الخلفية خلال مشاركته مع المنتخب في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة أبوسليم الليبي في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، يوم 25 فبراير الجاري باستاد "19 مايو 1956" بمدينة عنابة الجزائرية.