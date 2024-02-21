اتحاد الكرة يرفض أول طلب لـ حسام حسن مع منتخب مصر

كشف الإعلامي محمد شبانة عن طلب حسام حسن ، المدير الفني لمنتخب مصر بشأن تقليل عدد أندية الدوري المصري الممتاز خلال الفترة المقبلة.

وقال شبانة في تصريحات تليفزيونية: “حسن حسن طلب تقليل عدد أندية الدوري المصري من أجل توفير الوقت لمعسكرات منتخب مصر، مشيرًا إلى أنه أمر شائك للغاية في ظل بحث جميع الأندية عن المداخيل المالية”.

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واختتم: “لا أعلم مثل هذه الأمور ستنعكس بالإيجاب أم بالسلب على الكرة المصرية، وهل ستتم الموافقة على هذا المقترح أم لا؟”.

وعلم “كورة 365” أن مسئولي اتحاد الكرة رفضوا طلب حسام حسن بشأن تقليل عدد أندية الدوري المصري الممتاز، مؤكدين له على أن شكل الدوري المصري الممتاز تم التنسيق فيه بين اتحاد الكرة ورابطة الأندية المحترفة وتم التوافق على شكل الدوري في الموسم الحالي.

ويعقد مسئولو اتحاد الكرة اجتماعًا اليوم الأربعاء، لمناقشة طلبات حسام حسن قبل معسكر مارس المقبل، والذي سيخوض فيه الفراعنة بطولة ودية في الإمارات بمشاركة منتخبات تونس ونيوزلنا وكرواتيا.