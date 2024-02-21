بدون كهربا وموديست.. الأهلي يطير إلى غانا لمواجهة ميدياما

محمد اسماعيل - القاهرة - وصلت بعثة الفريق الأول للنادي الأهلي منذ قليل، لمطار القاهرة استعدادا للسفر إلى غانا لخوض مباراة ميدياما في إطار منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وتقام مباراة الأهلي مع نظيره ميدياما الغاني بعد غدا الجمعة في إطار منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا والمحدد لها السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

وتخلف عن السفر مع بعثة الأهلي الثنائي، محمود كهربا بعد حصوله على إذن لحضور زفاف شقيقته، والفرنسي موديست للسفر إلى بلاده بعد موافقة مارسيل كولر.

وسبق بعثة الأهلي في السفر إلى غانا، خالد بيبو، مدير الكرة، ومعه سمير عدلي، المدير الإداري، لتنسيق كافة الاستعدادات لاستقبال الفريق.

ومن المنتظر أن يكون في استقبال البعثة مسؤولي السفارة المصرية في غانا، ومدير الكرة بالفريق، على أن يخوض الفريق تدريبا خفيفا عقب الوصول.

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