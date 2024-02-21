بعثة بيراميدز تطير إلى الكونغو استعدادا لمباراة مازيمبي

ياسر رشاد - القاهرة - سافرت بعثة فريق نادي بيراميدز القاهرة في طريقها إلى الكونغو استعدادا لخوض مباراة مازيمبي في إطار لقاءات دوري أبطال أفريقيا.

ويحل بيراميدز ضيفا على مازيمبي في الثالثة من ظهر السبت المقبل على استاد مازيمبي بمدينة لوممباشي الكونغولية في إطار لقاءات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري الأبطال.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر

خط الدفاع: أحمد فتحي - محمد حمدي - كريم حافظ - أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - وليد الكرتي - محمود زلاكة - أحمد توفيق - رمضان صبحي - إسلام عيسى - محمد رضا بوبو - إبراهيم عادل - مهند لاشين - محمود دونجا

خط الهجوم: فخري لاكاي - دودو الجباس - مروان حمدي - فيستون ماييلي

وغادرت البعثة في طريقها إلى لوممباشي على متن طائرة خاصة وفرتها إدارة النادي للبعثة لتوفير الوقت والجهد، حيث أدى الفريق تدريبا أخيرا بملعب الدفاع الجوي قبل السفر، على أن يخوض تدريبين في الكونغو على ملعب المباراة.