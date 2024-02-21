عطل فني يتسبب في تأخير إقلاع طائرة الأهلي لـ غانا

ياسر رشاد - القاهرة - تسبب عطل فني في طائرة النادي الأهلي المتجهة إلى غانا في تأخير سفر بعثة المارد الأحمر استعدادًا لمواجهة ميدياما الغاني في الجولة الخامسة من دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

بعد إقلاع طائرة الأهلي حدث عطل فني جعل الطائرة تعود إلى المطار من جديد بعد الإقلاع ما يؤخر تحرك طائرة الأهلي المتجهة إلى غانا حتى الآن.

وما زال هناك محاولات جارية لإقلاع طائرة الأهلي من جديد إلى غانا.

كانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الأربعاء، استعدادًا لرحلة السفر إلى غانا، لمباراة ميدياما، المقرر لها يوم الجمعة المقبل 23 فبراير، في الجولة الخامسة من دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا، ويترأس مهند مجدي، عضو مجلس إدارة الأهلي البعثة.