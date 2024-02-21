صدمة لـ جوميز..الغندور يكشف مدة غياب إبراهيما نداي عن الزمالك

كشف الإعلامي خالد الغندور عن مدة غياب إبراهيما نداي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن الفريق بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.

وكتب الغندور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “نتيجة الآشعة الزمالك يعلن إصابة لاعبه ابراهيما نداي بمزق في العضلة الضامة ليغيب لمدة شهر”.

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من جانبه كشف محمد أسامة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن تعرض إبراهيما نداي، لاعب الزمالك بمزق في العضلة الضامة، وهي الإصابة التي تعرض لها في مباراة الزمالك الأخيرة ضد الإسماعيلي ضمن مباريات بطولة الدوري الممتاز.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره أبوسليم الليبي يوم 25 فبراير الجاري، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

ومن المقرر أن يغيب إبراهيما نداي عن مباراة الزمالك المقبلة أمام أبو سليم؛ وذلك لخضوعه لبرنامج تأهيلي وعلاجي تمهيدًا للعودة إلى تدريبات الفريق خلال الفترة المقبلة.