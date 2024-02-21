معلق مباراة الاهلي ضد ميدياما في دوري أبطال أفريقيا

استقرت مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية، على ملعق مباراة الاهلي ضد ميدياما، التي تجمع بينهما في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي تحضيراته، لمواجهة نظيره ميدياما الغاني، في دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا بنسختها الحالية.

ويتواجه الفريقين، في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري الأبطال الإفريقي بهذا الموسم 2023-2024.

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ومن المقرر أن تقام مباراة الاهلي ضد ميدياما، يوم الجمعة الموافق 23 فبراير الجاري، على ملعب في كوماسي بـ غانا.

وتنطلق صافرة هذه المباراة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، والسابعة بتوقيت مكة المكرمة.

يخوض الاهلي هذا اللقاء المرتقب، متصدراً مجموعاته برصيد 6 نقاط، باحثاً عن الفوز أمام ميدياما من أجل اقترابه من التأهل للدور المقبل من البطولة الإفريقية الأغلى.

معلق مباراة الاهلي وميدياما

وتذاع أحداث مباراة الاهلي وميدياما، عبر قناة بي إن سبورتس، معلقاً عليها محمد علي.

الجدير بالذكر، أن الاهلي توج بلقب دوري أبطال أفريقيا 11 مرة في تاريخه، آخرها الموسم الماضي على حساب الوداد المغربي.