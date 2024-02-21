البعثة تغادر اليوم.. تعرف على قائمة بيراميدز لمباراة مازيمبي

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة رحلة الكونغو لمواجهة مازيمبي في الثالثة من ظهر السبت المقبل على في إطار لقاءات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري الأبطال.

وتغادر بعثة بيراميدز القاهرة ظهر اليوم في طريقها إلى لومومباشي على متن طائرة خاصة وفرتها إدارة النادي للبعثة لتوفير الوقت والجهد، حيث أدى الفريق تدريبا أخيرا بملعب الدفاع الجوي قبل السفر، على أن يخوض تدريبين في الكونغو على ملعب المباراة.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر

خط الدفاع: أحمد فتحي - محمد حمدي - كريم حافظ - أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - وليد الكرتي - محمود زلاكة - أحمد توفيق - رمضان صبحي - إسلام عيسى - محمد رضا بوبو - إبراهيم عادل - مهند لاشين - محمود دونجا

خط الهجوم: فخري لاكاي - دودو الجباس - مروان حمدي - فيستون ماييلي.

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