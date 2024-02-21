اتحاد الكرة يحتفل بفوز جمال علام بهذا المنصب

محمد اسماعيل - القاهرة - احتفل العاملون بالاتحاد المصري لكرة القدم بفوز جمال علام رئيس الاتحاد، برئاسة اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم، وعضوية اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

وأحضر مجلس إدارة الاتحاد والعاملين "تورتة" بصورة جمال علام احتفالا بهذا المنصب، مع حضور عدد كبير من الموظفين.

وكان جمال علام فاز برئاسة اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم، في الانتخابات التي أجريت بالأراضي التونسية، على هامش الجمعية العمومية لاتحاد شمال أفريقيا.

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