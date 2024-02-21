5 معلومات عن صدام اتحاد جدة ونافباخور الاوزبكي بدوري أبطال آسيا غدًا

ياسر رشاد - القاهرة - يتقابل فريق اتحاد جدة السعودي، مواجهة منتظرة أمام نافباخور الأوزبكي، التى تجمع الفريقين في إياب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.

وانتهت مباراة الذهاب بين الاتحاد ونافباخور، على ملعب الأخير، بالتعادل السلبي، مما يجعل أي انتصار لصالح العميد، يمنحه بطاقة العبور إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا.



موعد مباراة الاتحاد السعودي ضد نافباخور في دوري أبطال آسيا

يستضيف نادي اتحاد جدة السعودي، نظيره نافباخور الأوزبكي، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، في السابعة من مساء غدا الخميس، على ملعب الجوهرة المشعة.

القناة الناقلة لمباراة الاتحاد السعودي ضد نافباخور في دوري أبطال آسيا

تنقل قنوات SSC، وبي إن سبورتس، مباريات دوري أبطال آسيا، والتي تشارك فيها أندية الهلال والنصر والاتحاد والفيحاء.

التشكيل المتوقع لـ اتحاد جدة ضد نافباخور

في حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

في خط الدفاع: سعد الموسى، أحمد حجازي، عمر هوساوي، حسن كادش.

في خط الوسط: كانتي، فيصل الغامدي.

في خط الوسط المهاجم: رومارينيو، كريم بنزيما، أحمد الغامدي.

في الهجوم: عبدالرزاق حمدالله.

