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يد سموحة مواليد ٢٠٠٤ تفوز على الترسانة في الدوري

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ياسر رشاد - القاهرة - حقق فريق كرة اليد بنادي سموحة مواليد ٢٠٠٤ فوزا غاليا على منافسة الترسانة بنتيجة ٣٢ / ٣١ في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الاربعاء بالصالة المغطاة بنادي سموحة .

أنتهى الشوط الاول بالتعادل ١٥ / ١٥ ونجح فريق سموحة في إنهاء الشوط الثاني متقدما ١٧ / ١٦ وينتهي المباراة ٣٢ / ٣١ .

مثل سموحة : رحيم السبد ويوسف أحمد إبراهيم و محمد عامر عبد الكريم وفيدال فهمي و احمد محمد أحمد و عبد الله محمد سعد و فارس محمد عمار و زياد محمد السيد و نور الدين محمد عبد الفتاح و أحمد اسلام طاهر وياسين عبد المنعم و  عمر وليد ابراهيم و أحمد محمد السيد و يحيي هيثم و عادل أحمد سعد و نور الدين محمد .

ويضم الجهاز الفني والادارى ياسر مصطفى مدري وعلاء عبد المنعم أداري .

مثل الترسانة : أحمد تامر محمد ويوسف إيهاب و عبد الله رضا و نور الدين أسامة و أدهم أحمد ويحيي أحمد و عبد الرحمن سمير و محمد ايهاب و يوسف عز الدين و سيف هشام واكبر عبد العظيم و محمد نصر ويوسف علاء و ياسين سيد امام و عبد الرحمن محمد و سيف الدين إيهاب. 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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