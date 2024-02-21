البايرن يعلن رحيل توخل والجمهور يلقبه بـ"الأسوأ في التاريخ"

الرياص - اسماء السيد - ميونيخ: أعلن بايرن ميونيخ بطل ألمانيا الاربعاء رحيل مدرّبه توماس توخل في نهاية الموسم الحالي، وذلك بُعيد تراجع اداء ونتائج الفريق البافاري في الفترة الاخيرة، مما جعل منصات التواصل الإجتماعي تنفجر في وجهه سخرية منه، ومن النتائج السيئة في عهده

وقال المدير التنفيذي لبايرن يان كريستيان دريزن "في نقاش جيد ومفتوح، توصلنا إلى قرار متبادل بإنهاء تعاوننا في الصيف".

من جهته أشار توخل في البيان "حتى ذاك الحين، سأواصل أنا وجهازي الفني بالتأكيد بذل كل ما في وسعنا لضمان أقصى قدر من النجاح". وكشف دريزن انّ بايرن سيبحث عن "مسار رياضي جديد" تحت قيادة مدرب جديد.

سخرية وهجوم على توخل

عقب الإعلان عن رحيله نهاية الموسم، انفجرت منصات التواصل الإجتماعي بكافة أشكال السخرية من المدرب الألماني توخل، خاصة أنه يقود فريق كبير ومرشح دائم لاعتلاء منصات التتويج، ووفقاً لما رصده موقع "دايلي سبورتس"، فقد تعهد تشابي ألونسو المدير الفني الحالي لفريق باير ليفركوزين (على سبيل السخرية) أمام اللاعبين في بداية الموسم بالفوز بلقب الدوري الألماني، ولكن حينما قيل له إن البايرن هو البطل 11 عاماً توالياً، كان رده (الافتراضي)، لديهم توخل الآن، مما يعني أن سر توهج ليفركوزين هو توخل، وليس ألونسو.

وقال مشجع آخر "أقالوا ناجيلسمان اعتقاداً منهم أنه خسر الثلاثية، وأتوا بالمدرب توخل، وها هو يرحل، وغالباً سيكون الرحيل بلا أي بطولات"، ووصف بعض عشاق البايرن المدرب توخل بأنه "الأسوأ في تاريخ البافاري"، فقد خسر 11مباراة من بين 44 مباراة، فيما خسر ناجيلسمان المدرب السابق 10 مباريات من بين 84 مباراة.

أزمة فنية غير مسبوقة

ودخل الفريق البافاري في أزمة فنية غير مسبوقة منذ أعوام بعيدة حيث تعرّض لثلاث هزائم متتالية، من بينها أمام لاتسيو 1- 0 في ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا، وأخرى أمام باير ليفركوزن في الدوري بنتيجة كبيرة 3- 0، قبل أن تتعمق جراحه بخسارة مؤلمة امام بوخوم 2-3 في نهاية الأسبوع الماضي، ليصبح متخلفاً عن ليفركوزن المتصدر بثماني نقاط قبل 12 مرحلة من نهاية الدوري.

ولم يكن الموسم الاول لتوخل على رأس بايرن مثالياً على حدّ سواء، حيث استهله بالخروج من ربع نهائي كأس ألمانيا، قبل أن يفوز بلقب الدوري الألماني بصعوبة، وبفارق الأهداف عن بوروسيا دورتموند.

كما ودّع مسابقة دوري الأبطال من الدور ربع النهائي على يد مانشستر سيتي الانكليزي الذي تُوّج لاحقاً باللقب.

ودخل بايرن الموسم الحالي مرشحاً فوق العادة لاحراز اللقب للمرة الـ 12 توالياً، لا سيما بعد ابرام صفقة كبيرة بالتعاقد مع المهاجم الدولي الانكليزي هاري كاين من توتنهام.

يذكر أن توخل قيادة عملاق الكرة الألمانية في نهاية أذار (مارس) 2023 بعد فترة قضاها في تشلسي الانكليزي (2021 2022) وسابقا في باريس سان جرمان الفرنسي (2018 2020)، بدلاً من يوليان ناغلسمان الذي أقيل على نحو مفاجئ.

وقع عقداً حتى 30 حزيران (يونيو) 2025، لكنه عُدّل الآن لينتهي في 30 حزيران (يونيو) 2024، وفقا لما كشفه بايرن.