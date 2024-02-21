أسامة نبيه يتولى تدريب منتخب 2007 بفرمان اتحاد الكرة

ياسر رشاد - القاهرة - وقع اختيار اتحاد الكرة المصري على أسامة نبيه لتولى المهام الفنية لمنتخب مواليد 2007 للناشئين.

و أسند مجلس الجبلاية مهام منتخب 2007 للناشئين بعد مناقشة المدير الفنى للاتحاد قبل اعتماد تشكيل الأجهزة الفنية للشباب والناشئين.

اتحاد كرة يعتمد الأجهزة الفنية لمنتخبات الشباب والناشئين

اعتمد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، في اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة جمال علام واسفرت عن الاتى..

منتخب مصر للشباب "مواليد 2005"

المدير الفني: وائل رياض

المدرب العام: علاء عبده

مدرب: أحمد عبد الرؤوف

مدرب حراس المرمى: أيمن طاهر

منتخب مصر للناشئين "مواليد 2007"

المدير الفني: أسامة نبيه

المدرب العام: شريف عبد الفضيل

مدرب: محمد عمر النور

مدرب حراس المرمى: إبراهيم عبد الجواد

منتخب مصر للناشئين "مواليد 2008"

المدير الفني: أحمد الكاس

المدرب العام: محمد إبراهيم

مدرب: رامي عادل

مدرب حراس المرمى: أحمد فوزي

منتخب مصر للناشئين "مواليد 2009"

المدير الفني: حسين عبد اللطيف

المدرب العام: عبد الستار صبري

مدرب: كريم أيمن

مدرب حراس المرمى: أمير عبد الحميد