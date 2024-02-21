اتحاد كرة يعتمد الأجهزة الفنية لمنتخبات الشباب والناشئين

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ياسر رشاد - القاهرة - اعتمد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، في اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة جمال علام، الأجهزة الفنية لمنتخبات الشباب والناشئين، بعد مناقشة المدير الفني لإتحاد الكرة، وجاء تشكيل الأجهزة الفنية كالتالي:
• منتخب مصر للشباب "مواليد 2005"
المدير الفني: وائل رياض
المدرب العام: علاء عبده
مدرب: أحمد عبد الرؤوف
مدرب حراس المرمى: أيمن طاهر
• منتخب مصر للناشئين "مواليد 2007"
المدير الفني: أسامة نبيه
المدرب العام: شريف عبد الفضيل
مدرب: محمد عمر النور
مدرب حراس المرمى: إبراهيم عبد الجواد
• منتخب مصر للناشئين "مواليد 2008"
المدير الفني: أحمد الكاس
المدرب العام: محمد إبراهيم
مدرب: رامي عادل
مدرب حراس المرمى: أحمد فوزي
• منتخب مصر للناشئين "مواليد 2009"
المدير الفني: حسين عبد اللطيف
المدرب العام: عبد الستار صبري
مدرب: كريم أيمن
مدرب حراس المرمى: أمير عبد الحميد.