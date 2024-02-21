إسماعيلي 2005 يخسر أمام إنبي في دوري الجمهورية

ياسر رشاد - القاهرة - خسر فريق الإسماعيلي مواليد 2005 من إنبي بهدفين مقابل لاشيء في المباراة التي أقيمت عصر اليوم على ملعب الأخير في إطار مواجهات المرحلة الثانية من بطولة دوري الجمهورية.

بدأ الإسماعيلي بتشكيل مكون من

حراسة المرمى: محمد عبد الفتاح

خط الدفاع: عمر طارق و يوسف عبدالله و محمد عاطف شيحة و هاني بطرس

خط الوسط: عبد الرحمن كتكوت و أحمد صابر و محمد لطفي و عمر القط و بيدو حسن

خط الهجوم: محمود سنجاري

يقود الفريق جهاز مكون من

أيمن خليل مدير فني و شريف عمارة مدرب عام و صلاح حسن مدرب حراس مرمى و إبراهيم أبو المجد أخصائي علاج طبيعي و محمد نجيب إداري