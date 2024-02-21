كاف يشيد بدفاع الزمالك خلال مشواره بالكونفدرالية

ياسر رشاد - القاهرة - قدم الاتحاد الافريقي لكرة القدم كاف الاشادة بنادي الزمالك وخطه الدفاعي خلال الجولات الماضية من مرحله دور المجموعات لبطوله كأس الكونفدرالية اأفريقية قبل بدء منافسات الجوله الخامسة.

وقال الاتحاد الافريقي لكرة القدم عبر حسابه الرسمي على منصة X تويتر سابقا مساء اليوم الاربعاء : "دفاع من حديد.. لم تهتز شباك فريقي اتحاد العاصمة والزمالك في كأس الكونفدرالية هذا الموسم.

وضمن نادى الزمالك خصم التاهل الى الدور التالي من المنافسات عقب احتلال صدارة مجموعته فى بطولة كأس الكونفدرالية برصيد 10 نقاط بعد تحقيقه قبل نهاية المجموعات بجولتين .

وتتوجه بعثة الفريق الاول لكرة القدم بين نادي الزمالك إلى دولة الجزائر غداً الخميس استعدادا لملاقاة فريق أبو سليم الليبي الحساب الجولة الخامسة يوم الاحد المقبل.