بالتردد.. قناة مفتوحة تذيع مباراة الاهلي ضد ميدياما في دوري أبطال أفريقيا

يستعرض “كورة 365” تردد قناة مفتوحة تذيع مباراة الاهلي ضد ميدياما الغاني، التي تجمع بينهما في دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

يستعد فريق الأهلي بقيادة كولر، لملاقاة ميدياما الغاني، ضمن منافسات الجولة الـ 5 من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا بنسختها الحالية.

ويستضيف ملعب في كوماسي بـ غانا، مباراة الاهلي ضد ميدياما، المقرر خوضها يوم الجمعة الموافق 23 فبراير الجاري.

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وتنطلق صافرة هذه المباراة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، والسابعة بتوقيت مكة المكرمة.

وتذاع أحداث مباراة الاهلي وميدياما، عبر قناة بي إن سبورتس، معلقاً عليها محمد علي.

وقررت قناة الجزائرية الأرضية الأولى المفتوحة، إذاعة مباراة الاهلي ضد ميدياما.

تردد قناة الجزائرية

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11680.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة القناة: HD.

تردد قناة الجزائرية الأرضية عبر القمر الصناعي استرا

التردد: 12577 (H).

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معدل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة: SD.