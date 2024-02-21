اتحاد الكرة يعلن تعيين محمد يوسف في منصب جديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، تعيين محمد يوسف المدرب العام السابق للمنتخب، مساعداً للمدير الفني لاتحاد الكرة المصري، بالإضافة إلى توليه منصب المشرف العام على منتخبات الشباب والناشئين.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، أعلن في وقت سابق تعيين محمد يوسف مدرباً عاماً للمنتخب المصري، ضمن جهاز فني أجنبي للمنتخب، قبل أن يتم التراجع عن القرار ويتم تعيين حسام حسن مديراً فنياً.

وأكد الاتحاد المصري في وقت سابق، أن محمد يوسف لن يرحل عن الاتحاد، وسيتم تعيينه في منصب جديد، وهو ما تم إعلانه اليوم.

وعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، اجتماعاً اليوم داخل مقر الاتحاد واتخذ العديد من القرارات.

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