موعد مواجهة الأهلي وميدياما الغاني في خامس جولات أبطال أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفا على نظيره ميدياما الغاني في تمام السادسة من مساء يوم الجمعة المقبل لحساب مواجهات الجولة الخامسة من مرحلة دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ويخوض الفريق الأحمر المواجهة محتلا صداره ترتيب المجموعة برصيد ست نقاط بينما يأتي الفريق الغاني برصيد أربع نقاط ويأتي شباب بلوزداد الجزائري وصيفاً بخمس نقاط وهو نفس رصيد فريق يانج افريكانز التنزاني صاحب الترتيب الثالث.

وتوجهت بعثة الفريق الأحمر برئاسة مهند لاشين عضو مجلس الإدارة إلى غانا ظهر اليوم الاربعاء.

وخاض الفريق مرانه أمس على ملعب التتش، حيث أدى اللاعبون تدريبات بدنية متنوعة في بداية فقرات المران تحت إشراف أندرياس أندويا مخطط الأحمال.

واختتم مارسيل كولر فقرات المران بتقسيمة قوية شارك فيها جميع اللاعبين المتواجدين في المران.

ويتصدر الأهلي قمة المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط بعد تعادله الأخير أمام شباب بلوزداد في المباراة التي أقيمت بالجزائر.

ويلعب الأهلي أمام ميدياما في غانا، قبل أن يختتم مواجهاته في دور المجموعات بملاقاة يانج أفريكانز التنزاني.