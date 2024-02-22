طائرة الاهلي تتعرض لحادث واتجاه لتأجيل المباراة أمام ميدياما

أصدر النادي الاهلي بيانًا رسميًا أكد أعلن خلاله عن تعرض طائرة بعثة الفريق الكروي الأول لحادث، قبل مباراة ميدياما الغاني في الجولة الخامسة من مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يلاقي فريق الاهلي نظيره ميدياما الغاني في الجولة الخامسة من منافسات دوري أبطال أفريقيا، يوم الجمعة.

وجاء بيان النادي الاهلي كالتالي:

قال البيان: “تعرضت الطائرة التي تقل بعثة فريق الاهلي مساء اليوم إلى كوماسي، للقاء ميدياما الغاني بدوري أبطال إفريقيا لظروف طارئة أجبرتها على عدم استكمال الرحلة”.

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وتابع الاهلي: “هبطت الطائرة قبل أربع ساعات بمطار أكرا للتزود بالوقود، وأثناء قيام المعدة المخصصة من المطار لتحريك الطائرة تمهيدًا للإقلاع، اصطدمت المعدة بمقدمة الطائرة، مما تسبب في عدم صلاحيتها للطيران في الوقت الراهن”.

وواصل بيان الاهلي: “وعليه باتت بعثة الاهلي في ورطة، حيث يبحث الجهاز الإداري عن فندق للإقامة به الليلة، في ظل عدم توافر طيران داخلي لاستكمال الرحلة إلى كوماسي”.

وأكمل: “وفي ذات الوقت تقوم إدارة النادي باتصالات مكثفة مع وزارة الطيران لاتخاذ الإجراءات اللازمة”.

واختتم بيان الاهلي: “وفي ضوء هذه الأحداث جرت اتصالات عاجلة مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لإخطاره بما حدث، واتخاذ ما يلزم نحو تأجيل المباراة، حتى يتمكن فريق الأهلي من الوصول إلى كوماسي والمشاركة في اللقاء”.