"تمثال في الجزيرة وحفل تأبين".. الأهلي يخلد ذكرى العامري فاروق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

قرر مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب تخليد ذكرى الراحل العامري فاروق، نائب رئيس النادي، بإقامة تمثال له بمقر النادي الأهلي بالجزيرة، وإطلاق اسمه على المبنى الإداري الرئيسي للنادي، الذي يضم كافة الإدارات وملاعب الإسكواش والنادي الصحي والچيم.

وذكر النادي الأهلي في بيان عبر موقعه الرسمي، أن هذا القرار جاء من قبل مجلس إدارة النادي الأهلي، تقديرًا لما قدمه الراحل من عطاء وإخلاص طوال تاريخه داخل القلعة الحمراء.

وجاء هذا القرار بعد إجراء العديد من المشاورات، من قبل الكابتن محمود الخطيب مع أعضاء مجلس الإدارة حول كيفية الطريقة المناسبة لتكريم نائب رئيس النادي الراحل العامري فاروق.

وتم عقد جلسة ودية بين محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وشقيقي الراحل، وهما الدكتور خالد العامري والدكتور هشام العامري، ومعهما إبراهيم العامري نجل الوزير العامري فاروق، وتم الاتفاق على إقامة حفل التأبين والتكريم يوم ٣٠ مارس المقبل، حتى يتم الانتهاء من نحت التمثال ووضعه في المكان المخصص له وإزاحة الستار عنه.

ووجهت عائلة العامري فاروق الشكر الخالص لمجلس الإدارة ورئيس النادي محمود الخطيب على الاهتمام، وتقديرهم لعطاء العامري فاروق، وتكريمه بالشكل الذي يليق بالأهلي ونائب مجلس إدارته.

كان العامري فاروق توفى 26 يناير الماضي، بعد دخوله في حالة فقدان وعي على مدار شهرين.