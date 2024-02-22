تفاصيل أزمة طائرة النادي الأهلي في مطار أكرا بغانا

محمد اسماعيل - القاهرة - واجهت طائرة بعثة النادي الأهلي أزمة بعد الهبوط في مطار أكرا من أجل التزود بالوقود، إذ تعرضت لحادث بسيط أثناء التحرك مرة أخرى.

وصرح مصدر لمصراوي، يسعى مسؤولو النادي الأهلي في الوقت الحالي لحجز أحد الفنادق، للإقامة فيه، ثم البحث عن طريقة للتوجه غدًا إلى كوماسي لحجز طيران داخلي، خاصة أن الوضع يشير إلى صعوبة توفر رحلة داخلية.

وأوضح المصدر، أن الأهلي يجري مشاورات مع مسؤولي الكاف للتوصل إلى حلول بجانب عدة اتصالات مع السفارة المصرية وشركة الطيران لتوفير طائرة خاصة أخرى لنقل الفريق من أكرا إلى كوماسي.

ويلاقي النادي الأهلي نظيره ميدياما الغاني، يوم الجمعة المقبل، في إطار منافسات الجولة الختامية ببطولة دوري أبطال أفريقيا.