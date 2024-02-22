بعد أزمة الطائرة| رسميا.. الأهلي يطلب من الكاف تأجيل مباراة ميدياما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

تعرضت الطائرة التي تقل بعثة فريق الأهلي مساء اليوم إلى كوماسي، لمواجهة فريق ميدياما الغاني بدوري أبطال إفريقيا لظروف طارئة أجبرتها على عدم استكمال الرحلة.

وهبطت الطائرة قبل أربع ساعات بمطار أكرا للتزود بالوقود، وأثناء قيام المعدة المخصصة من المطار لتحريك الطائرة تمهيدًا للإقلاع، اصطدمت المعدة بمقدمة الطائرة، مما تسبب في عدم صلاحيتها للطيران في الوقت الحالي.

ويبحث الجهاز الإداري للنادي الأهلي في الوقت الحالي، عن فندق للإقامة فيه اليوم للمبيت، في ظل عدم توافر طيران داخلي لاستكمال الرحلة إلى كوماسي.

وتقوم إدارة الأهلي في الوقت الحالي باتصالات مكثفة مع وزارة الطيران لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وحدث تواصل رسمي من قبل المسؤولين داخل النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب اتصالات عاجلة مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" لإخطاره بما حدث، واتخاذ ما يلزم نحو تأجيل المباراة، حتى يتمكن فريق الأهلي من الوصول إلى كوماسي والمشاركة في اللقاء.