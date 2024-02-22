شاهد بالصور.. بعثة الأهلي في مطار أكرا وتحرك عاجل للبحث عن إقامة

محمد اسماعيل - القاهرة - أزمة مفاجئة تعرض لها بعثة الفريق الأول للنادي الأهلي، أثناء السفر إلى غانا لمواجهة ميدياما في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتعرضت بعثة فريق الأهلي لظروف طارئة أجبرتها على عدم استكمال الرحلة، بعدما هبطت الطائرة قبل أربع ساعات بمطار أكرا للتزود بالوقود.

وأثناء قيام المعدة المخصصة من المطار لتحريك الطائرة تمهيدًا للإقلاع، اصطدمت بمقدمة الطائرة، مما تسبب في عدم صلاحيتها للطيران في الوقت الراهن وتواجد جميع أفراد البعثة في داخل المطار في انتظار حجز فندق للمبيت به.

وتواصل مسؤولو النادي الأهلي بشكل رسمي مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لتأجيل المباراة المقرر لها بعد غدا الجمعة، لمدة 24 ساعة نظرا للظروف الصعبة التي تعرض لها الفريق.

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