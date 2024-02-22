إبراهيم سعيد: الزمالك يلعب بـ 10 لاعبين عند مشاركة شيكابالا

ياسر رشاد - القاهرة - أكد إبراهيم سعيد نجم الكرة المصرية السابق ومقدم برنامج 90+، أن محمود عبد الرازق شيكابالا لابد أن لا يبدأ أى مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

وقال إبراهيم سعيد في تصريحات عبر برنامج 90+ المُذاع عبر قناة "النهار":"محمود شيكابالا للأسف مستواه سئ جدًا بسبب عامل السن"..

وأضاف:" شيكابالا لا يقوم بعمل أى خطورة على مرمي الخصم تمامًا، ولابد أن لا يبدأ بشكل أساسي مع نادي الزمالك ولابد أن يكون له دور فقط في الشوط الثاني من زمن المباراة".

وتابع:" بدء شيكابالا المباريات أمر خطأ وأتوقع أن جوميز سيقوم بذلك ولن يبدأ به مرة أخرى بشكل أساسي".

وأتم:" الزمالك يلعب بـ 10 لاعبين عند مشاركة شيكابالا، تشعر أنه ناقص لاعب".

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة أبوسليم الليبي في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، يوم 25 من فبراير الجاري باستاد "19 مايو 1956" بمدينة عنابة الجزائرية.