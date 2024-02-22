أحمد سعيد عن زيارة الأهلي للزمالك: عادت العلاقات بعد فترة سوداء

ياسر رشاد - القاهرة - عقب الإعلامي أحمد سعيد، على زيادة الكابتن محمود الخطيب لنادي الزمالك، قائلاً: "عادت طبيعة العلاقات بين الأهلي والزمالك، والتقى اللون الأحمر بالأبيض في يوم تاريخي عظيم، عادت العلاقات بين القطبيين، بعد فترة نكراء سوداء لن يذكرها التاريخ، إلا بكل سوء وقبح لما حملته من إساءات وتجاوزات ومراهقات أخلاقية وجدل أصاب المنظومة بصداع مزمن".

وتابع "سعيد"، خلال تقديمه برنامج "كلام في الكورة"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن عودة العلاقات بين الأهلي والزمالك من شانه أن ينعكس على المنظومة الكورية، وصناعة وقيمة الكرة المصرية التي لا يمكن أن تتقدم بمدرجات خاوية، مشيرًا إلى أن العلاقات بين الأهلي والزمالك أخوية ترسخت طوال العقود الماضية، واهتزت في السنوات الماضية لأسباب معلومة للجميع بعدما غادر "السباب القذاف" المنظومة الكورية.

ولفت إلى أن نادي الزمالك قرر إسقاط عضوية مرتضى أحمد منصور لافتقاده لشروط العضوية العاملة، معقبًا: "قبل دخول الخطيب لنادي الزمالك اتخذ قرارًا بعزل مرتضى منصورة، وكأن هذا القرار اعتذار لما صدر من هذا الشخص ضد الخطيب".