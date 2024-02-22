رئيس ميدياما : الأهلي فاوضنا لضم جوناثان سواه

ياسر رشاد - القاهرة - أكد توني أوبين رئيس نادي ميدياما الغاني، أن الأهلي يسعى لضم لاعبهم جوناثان سواه.

وقال أوبين، خلال تصريحاته لبرنامج كورة كل يوم على قناة الحياة: "أحد مسؤولي الأهلي اتصل بنا لإبداء الرغبة في التعاقد مع لاعبنا جوناثان سواه".

وأضاف: "لم يصلنا أي عرض رسمي من الأهلي لضم اللاعب، لكن كانت مجرد أحاديث".

وواصل.. مواجهة الأهلي ستكون في غاية الصعوبة، وخسرنا المباراة الأولى ونعلم قوة الأهلي في القارة الأفريقية فهو النادي الأكثر نجاحا".



وأضاف: "لاعبونا ربما فقدوا التركيز خلال المباراة الأولى، لكننا انتصرنا بعد ذلك على شباب بلوزداد وهو فريق قوي ونتطلع للظهور بقوة ضد الأهلي".

وتابع: "لدينا الفرصة للتأهل حال انتصرنا على الأهلي وشباب بلوزداد، وكرة القدم مليئة بالمفاجآت، ومصممون على تحقيق الفوز على الأهلي".