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عضو مجلس الزمالك: أنفقنا 400 مليون جنيه منذ تولي المهمة

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ياسر رشاد - القاهرة - أكد حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك أن مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب يسابق الزمن لحل كم الأزمات المتراكمة على القلعة البيضاء.


وقال حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق :" في رأيي أن نادي الزمالك يحتاج 3 أو 4 سنوات لعودة الاستقرار الإداري وتم دفع مبالغ كبيرة خاصة أن هناك عجز يصل إلى مليار جنيه "

وتابع المندوه: "اسم وتاريخ الزمالك ساهم في التفاوض لحل أزمة القيد ومجلس الزمالك أنفق حتى الآن 400 مليون جنيه منذ توليه المهمة ".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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