ربيع ياسين: نتمنى تقديم كرة قدم حقيقية مع حسام حسن

ياسر رشاد - القاهرة - أكد ربيع ياسين، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق أن حسام حسن، المدير الفني الجديد للفراعنة يستحق الحصول على فرصة تدريب المنتخب.

وقال ربيع ياسين في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أتمنى من حسام حسن أن يقدم كرة قدم حقيقية مع منتخب مصر، نريد أن نشاهد شخصية للمنتخب بها جميع فنون كرة القدم، وعلى حسام وإبراهيم حسن العمل على ذلك".

وأضاف: "الجميع يساند حسام وإبراهيم حسن، فهما يستحقان هذه الفرصة، وكان يجب أن يحصلا عليها، هما نجمان كبيران، وخدما الكرة المصرية كلاعبين ومدربين، وسبق لهما الحصول على تجربة رائعة مع منتخب الأردن".

وتابع: "اللاعب المصري يتميز بالمهارة، وهذا يساعد على تقديم الإبداع، ولكن أزمة الكرة المصرية هي تطوير تلك المهارات، التي تصنع الحلول لأي فريق، فالحل الفردي مهم في العديد من الأوقات من المباريات".

وأكمل: "إن شاء الله منتخب مصر سيتأهل لبطولة كأس العالم 2026، فالأمور أصبحت أسهل الآن، ولكن علينا بحث ماذا الذي سنقدمه في المونديال وكأس إفريقيا القادمة".

وأتم ربيع ياسين تصريحاته قائلًا: "يجب أن يحصل حسام حسن على الدعم من اتحاد الكرة ورابطة الأندية، وكذلك الإعلام، وأنا أميل نحو المعسكرات الطويلة، فهذا يساعد المدرب على تطبيق أفكاره".