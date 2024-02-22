نجم الأهلي يعلق على زيارة الخطيب للزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - علق الكابتن مختار مختار، نجم النادي الأهلي الأسبق، على زيارة الكابتن محمود الخطيب للنادي الزمالك، قائلاً: "هذه الزيارة هائلة للغاية، وجيدة في العمل على التغاضي عن السلبيات التي حدثت بين الأهلي والزمالك خلال السنوات السابقة، بسبب مواقع التواصل الاجتماعي".

وتابع "مختار" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد سعيد، ببرنامج "كلام في الكورة"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن هذه الزيارة ستذيب الكثير من الخلافات بين النادي الأهلي والزمالك، مشيرًا إلى أن ضرورة أن تكون هذه الزيارة قدوة للجمهور في الناديين.

وتمنى أن يكون لهذه الزيارة رد فعل إيجابي للكرة المصرية، خاصة وأن الأهلي والزمالك هما أقطاب كرة القدم المصرية والرياضية في كل مصر.