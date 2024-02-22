إكرامي يثير الجدل حول مصير رمضان صبحي وعودته إلى الاهلي

أثار إكرامي الشحات حارس مرمى النادي الاهلي الأسبق، الجدل بخصوص مصير رمضان صبحي نجم فريق بيراميدز وعودته لـ القلعة الحمراء.

وكان الإعلامي أحمد شوبير قال في تصريحات تليفزيونية: “أن رمضان صبحي اتفق مع إدارة نادي بيراميدز على تجديد تعاقده.

وارتبط اسم رمضان صبحي بالانتقال إلى نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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وقال إكرامي في تصريحات تليفزيونية: “ليس لدي معلومة هل رمضان صبحي جدد تعاقده مع بيراميدز، بالفعل أم لا”.

وتابع: “حسبما سمعت من مسؤولي بيراميدز سواء من هاني سعيد وممدوح عيد، أنهم لن يفرطوا في خدمات رمضان صبحي إلا في حالة الاحتراف الخارجي”.

وأوضح: “رمضان صبحي لا يتحدث معي ولا أعلم شئ بخصوص تجديد تعاقده مع بيراميدز من عدمه”.

وبسؤاله هل الاهلي صفحة وأغلقت لرمضان صبحي أم لا؟، أجاب: “الله أعلم”.