الأهلي يعلن في بيان رسمي تفاصيل ما حدث لبعثة الفريق في أكرا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

أصدر النادي الأهلي بياناً عبر حسابه الرسمي يوضح تفاصيل الأزمة، التي تعرضت لها بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، في مطار أكرا، أثناء الذهاب لمواجهة فريق ميدياما الغاني بدوري أبطال أفريقيا.

وأصدر النادي الأهلي بياناً عبر حسابه الرسمي على منصة "X" تويتر سابقاً" موضحاً: "تعرضت الطائرة التي تقل بعثة فريق الأهلي مساء اليوم إلى كوماسي، لمواجهة ميدياما الغاني بدوري أبطال أفريقيا، لظروف طارئة أجبرتها على عدم استكمال الرحلة".

وأضاف البيان: "هبطت طائرة الفريق قبل أربع ساعات بمطار أكرا للتزود بالوقود، وأثناء قيام المعدة المخصصة من المطار لتحريك الطائرة تمهيداً للإقلاع، اصطدمت المعدة بمقدمة الطائرة، مما تسبب في عدم صلاحيتها للطيران في الوقت الحال".

وتابع: "أصبحت بعثة الفريق في ورطة في الوقت الحالي، حيث يبحث الجهاز الإداري عن فندق للإقامة به الليلة، في ظل عدم توافر طيران داخلي لاستكمال الرحلة إلى كوماسي".

وواصل: "تقوم إدارة النادي باتصالات مكثفة مع وزارة الطيران لاتخاذ الإجراءات اللازمة"

واختتم الأهلي بيانه: "وجرت اتصالات عاجلة من مجلس الإدارة مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لإخطاره بما حدث، واتخاذ ما يلزم نحو تأجيل المباراة، حتى يتمكن الفريق من الوصول إلى كوماسي والمشاركة في اللقاء.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لملاقاة نظيره ميدياما الغاني، يوم الجمعة المقبل الموافق 23 فبراير الجاري، في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.