مجاهد: لن أخوض انتخابات الجبلاية ضد أبوريدة

ياسر رشاد - القاهرة - أكد أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة السابق، أنه لن يخوض انتخابات الاتحاد، على مقعد الرئاسة حال ترشح هاني أبوريدة الرئيس الأسبق للاتحاد أو جمال علام الرئيس الحالي.

وقال مجاهد: "تم اختياري لرئاسة الجبلاية بقرار من الاتحاد الدولي، وليس بترشيح من هاني أبوريدة".

وأشار إلى أن التعاقد مع البرتغالي كارلوس كيروش لقيادة منتخب مصر جاء بعد دراسة كاملة ومتابعة لسيرته الذاتية على مدار سنوات طويلة موضحًا أنه ساند حسام البدري، ولكنه كان يشعر بأن منتخب مصر يحتاج لمدرب قوي وصاحب خبرات في قيادة المنتخبات.

وأضاف: "تأخرت في إقالة حسام البدري للسماح بتجربة أفضل للمدرب كارلوس كيروش.. منتخب مصر بحاجة لمدرب صاحب شخصية تكتيكية أقوى".

وأكد أنه لم يكن مسؤولاً في لجنة شؤون اللاعبين وقت فسخ عقد محمود عبد المنعم "كهربا" عقده مع الزمالك في يونيو 2019 وكان المسؤول وقتها مجدي عبد الغني.

وتحدث مجاهد عما يتردد حول النفوذ المغربي داخل الاتحاد الأفريقي "كاف" قائلاً: "في عهد باتريس موتسيبي لا توجد أي مجاملة لأي اتحاد على حساب الآخر والاتحاد المغربي يملك مشروعًا كبيرًا ونجاحه بسبب هذا المشروع الناجح".