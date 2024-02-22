الإسماعيلي في بيان رسمي: نرفض الخروج عن النص

ياسر رشاد - القاهرة - أصدر الإسماعيلي بيانا رسميا بشأن التراشق بين مشجعي الدراويش وجمهور الزمالك، في لقاء الفريقين، بالدوري الذي خرج بالتعادل دون أهداف.

ورفعت جماهير الإسماعيلي لافتة مكتوب عليها (الفارس الكذاب)، لشخص يرتدي قميصا أبيض، في إشارة للزمالك، وهو ما أشعل أجواء مباراة الفريقين بالدوري.

وقال الإسماعيلي في بيانه، إن مجلس الإدارة برئاسة نصر أبو الحسن يثمن زيارة مجلس الزمالك، على هامش مباراة الفريقين بالدوري.

وأكد مجلس إدارة الإسماعيلي أن تلك الزيارة تعمق الروابط التاريخية القوية بين إدارة وجمهوري الناديين.

وأعلن مجلس الإدارة رفضه التام لخروج جماهير الكرة المصرية عن النص أيا كان انتماؤها، وبالأخص جماهير الأندية الشعبية الجماهيرية التي تعتبر حجر الزاوية للكرة المصرية

وتقدم مجلس إدارة النادي الإسماعيلي بالشكر والتقدير لرابطة الأندية المصرية المحترفة برئاسة النائب أحمد دياب وكافة الجهات والأجهزة المعنية، للقرار التاريخي بزيادة أعداد الجماهير.