أزمة جديدة تواجه الاهلي قبل مواجهة ميدياما الغاني

تواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي أزمة جديدة قبل مواجهة ميدياما الغاني، المقرر لهاغدًا الجمعة، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وكانت طائرة النادي الاهلي قد تعرضت للعطل المفاجئي مرتين واحدة في القاهرة والثانية في أكرا بغانا، حيث اضطرت بعثة الأهلي قضاء ليلة أمس في أحد الفنادق بمدينة أكرا، قبل التحرك صباح اليوم إلى كوماسي مكان إقامة مباراة ميدياما.

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ويواجه الاهلي أزمة مزدوجة قبل مواجهة ميدياما الغاني، وتعرض لاعبي الفريق الأحمر للإرهاق بسبب كثرة ساعات السفر، كذلك بسبب عدم خوض الفريق أي مران لمدة يومين متتاليين.

وكان النادي الاهلي قد تقدم بطلب رسمي إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بشان تأجيل مباراة الفريق ضد ميدياما لمدة 24 ساعة، بسبب الأحداث الأخيرة التي واجهتها طائرة الفريق في رحلتها إلى كوماسي.

ويتصدر النادي الاهلي جدول ترتيب مجموعته برصيد ست نقاط، جمها من الفوز في مباراة والتعادل في ثلاث مباريات.