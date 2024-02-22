تقاصيل جديدة صادمة في إصابة ديانج مع الأهلي  

أعلن الجهاز الطبي بالنادي الاهلي عن تفاصيل جديدة حول إصابة الدولي المالي أليو ديانج، والتي تعرض لها مؤخرًا على مستوى الركبة.

وقال أحمد جاب الله في تصريحات رسمية: “ديانج خضع لفحوصات طبيبة، وتم عرضها على خبراء في مصر والخارج؛ لحسم موقفه بعد شكوى اللاعب من آلام الركبة”.

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وأضاف: “الاتجاه الأقرب إلى الآن في حالة ديانج هو عمل منظار استكشافي للركبة عقب اكتمال الفحوصات الطبية واتخاذ القرار النهائي”.

واختتم: “ديانج اشتكى من آلام في الجزء الداخلي للركبة خلال مشاركته مع منتخب مالي في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي لعبت بكوت ديفوار”.

ويستعد النادي الاهلي لمواجهة نظيره ميدياما الغاني غدًا الجمعة، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويتصدر النادي الاهلي جدول ترتيب مجموعته برصيد ست نقاط، جمها من الفوز في مباراة والتعادل في ثلاث مباريات.