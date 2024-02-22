آينتراخت في مهمة جديدة أمام سانت جيلواز بدوري المؤتمر الأوروبي

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني المحترف ضمن صفوفه النجم المصري عمر مرموش، لمهمة قوية مساء اليوم الخميس، وذلك حين يلتقي ضد نظيره سانت جيلواز البلجيكي في إطار إياب دور المغلوب ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي، على ملعب "دوتش بانك بارك" في ألمانيا.

موعد مباراة آينتراخت فرانكفورت ضد سانت جيلواز

من المقرر أن تنطلق مباراة آينتراخت فرانكفورت ضد سانت جيلواز في دوري المؤتمر الأوروبي، في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساء بتوقيت مكة المكرمة.

وتنقل مباراة آينتراخت فرانكفورت ضد سانت جيلواز، عبر beIN Sports HD 9

ويتولي مهمة التعليق على مباراة آينتراخت فرانكفورت وسانت جيلواز إلى المعلق عامر الخوذيري.

وساهم عمر مرموش فى تسجيل 19 هدفا مع فرانكفورت، خلال 28 مباراة بمختلف المسابقات الموسم الجاري، بواقع 14 هدفا و 5 تمريرات حاسمة.