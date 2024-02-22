بشرى سارة لـ جوميز بشأن موعد عودة أحمد فتوح

كشف أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك عن موعد عودة أحمد فتوح للمشاركة في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

وقال سليمان في تصريحات تليفزيونية: “أحمد فتوح يقترب من المشاركة في مران نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به على مستوى العضلة الخلفية”.

اقرأ أيضًا: محمد عواد يورط جوميز قبل مباراة الزمالك وأبو سليم

واختتم: “أحمد فتوح يخوض المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي، حيث سيكون جاهزًا للمشاركة مع نادي الزمالك خلال 10 أيام من الآن”.

وغاب أحمد فتوح عن مباراة الزمالك الأخيرة أمام الإسماعيلي بسبب الإصابة، كما سيغيب عن مباراة الفريق القادمة أمام أبو سليم الليبي، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

ويعاني نادي الزمالك في الوقت الحالي من أزمة في الجبهة اليسرى، وذلك بعد إصابة أحمد فتوح بالعضلة الضامة، وإصابة محمد عبد الشافي بقطع في الرباط الصليبي.