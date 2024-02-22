تقرير الاهلي يحسم قرار الكاف بشأن تأجيل مباراة ميدياما.. تفاصيل

طلب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف تقريرًا شاملًا من النادي الاهلي قبل إصدار قرار ه النهائي بشأن تأجيل مباراة ميدياما الغاني المقرر لها غدًا الجمعة.

وكان الاهلي قد خاطب كاف أمس بشأن تأجيل مباراة ميدياما المقرر لها غدًا الجمعة، بسبب تعطل طائرة الفريق في طريقها إلى كوماسي.

اقرأ أيضًا: تقاصيل جديدة صادمة في إصابة ديانج مع الأهلي

وواجهت بعثة الاهلي أزمة أمس بعد إقلاعها من مطار القاهرة، حيث حدث عطل في طائرة الفريق المتجهة غانا، وبعد وصول بعثة الفريق إلى مطار أكرا حدث عطل أيضًا بعد أن اصطدم جرار في طائرة الفريق، لتلغى الرحلة ويضطر اللاعبون للمبيت في أحد الفنادق القريبة من مطار أكرا، ثم تحركت البعثة صباح اليوم من أكرا إلى كوماسي حيث ستنطلق المباراة غدًا الجمعة.

ومن المقرر أن يحسم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قراره النهائي بشأن تأجيل مباراة ميدياما من عدمه خلال ساعات.

ويعاني الاهلي من 10 غيابات بين صفوف الفريق الأول ما بين إصابات وإيقافات، حيث يغيب كلًا من محمد الشناوي، وخالد عبدالفتاح، ومحمود متولي، ومحمد الضاوي (كريستو)، وأحمد نبيل (كوكا)، وأحمد عبدالقادر»، بسبب الإصابات وعدم الجاهزية الفنية.

كما يغيب محمود الزنفلي وعمر كمال عبد الواحد بسبب عدم القيد في قائمة الفريق الإفريقية، ويغيب مروان عطية بسبب الإيقاف لتراكم الإنذارات، كما يغيب محمود كهربا لارتباطه بفرح شقيقته.

ويتصدر النادي الاهلي جدول ترتيب المجموعة برصيد ست نقاط، جمعها المارد الأحمر من الفوز في مباراة والتعادل في ثلاث مباريات.