أول تعليق من ميدياما الغاني على أزمة "طائرة الأهلي"

محمد اسماعيل - القاهرة - علق نادي ميدياما الغاني على أزمة طائرة بعئة الأهلي التي علاقت في العاصمة أكرا مساء أمس الأربعاء قبل استئناف السفر لمعقل الفريق المضيف.

وتعرضت طائرة الأهلي لعطل فني ناتج عن صدام أرضي بسيط أخرجها من صلاحية الطيران قبل السفر إلى مدينة كوماسي معقل فريق ميدياما.

وقال رئيس نادي ميدياما في تصريحات تليفزيونية " لا نعلم شىء عن أزمة طائرة الأهلي".

وأضاف " السفر عبر البر يستغرق 4 ساعات" في إشارة إلى إمكانية سفر الفريق برًا,

وقال مصدر لـ"الخليج 365 " إن الأهلي أرسل إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) تقريرًا تفصيلًا للأزمة من أجل تأجيل المباراة لمدة (24 ساعة).

ومن المقرر أن يلعب الأهلي ضد فريق ميدياما، مساء غدٍ الجمعة، في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا نسخة موسم 2023-2024.

ويتواجد فريق الأهلي في صدارة المجموعة الرابعة برصيد (6 نقاط)، يليه فريق شباب بلوزداد برصيد (5 نقاط) وهو نفس رصيد فريق يانج أفريكانز، ويتذيل فريق ميدياما الترتيب برصيد (4 نقاط).