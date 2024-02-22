"بعد طلبه تأجيل المباراة".. ميدياما يصدم الأهلي بقرار مفاجئ (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف نادي ميدياما الغاني، اليوم الخميس، بيع تذاكر مباراة الأهلي، والتي من المقرر أن تقام مساء غدٍ الجمعة، في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا نسخة موسم 2023-2024.

وكان مصدر لـ"الخليج 365" صرّح، أن هناك محاولات من جانب إدارة الأهلي لتأجيل المباراة 24 ساعة بسبب الظروف القاهرة التي تعرضت لها البعثة خلال السفر لغانا.

ورغم خطوة النادي الأهلي حول تأجيل المباراة إلا أن المنافس الغاني قام بخطوة تدل على إقامة المباراة في موعدها من خلال عرض التذاكر للجماهير.

ونشر الحساب الرسمي لنادي ميدياما، اليوم الخميس، صورًا بعرض تذاكر المباراة في تمام الرابعة بتوقيت (غانا) - السادسة بتوقيت (القاهرة) يوم غدًا الجمعة.

ويحاول النادي الأهلي الاستناد للائحة الاتحاد الأفريقي لتأجيل المباراة بسبب الظروف القاهرة التي تعرضت لها البعثة وعدم الاستعداد بشكل كافٍ لمباراة الجمعة.

وتعرضت بعثة الأهلي، أمس الأربعاء، لأزمة في مطار أكرا خلال رحلة الفريق للوصول إلى كوماسي، بعد تزود الطائرة بالوقود لكن عند إقلاعها حدث تصادم مما تسبب في أزمة للفريق.

وقررت بعثة الأهلي المبيت في أكرا قبل الانتقال إلى كوماسي صباح اليوم الخميس بحسب ما جاء عبر الصفحة الرسمية للنادي الأحمر عبر "تويتر".

ويتصدر فريق الأهلي ترتيب المجموعة الرابعة برصيد (6 نقاط)، يليه فريق شباب بلوزداد ومعه يانج أفريكانز برصيد (5 نقاط)، وأخيرًا ميدياما برصيد (4 نقاط).