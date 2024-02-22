الزمالك يفقد السعيد وناصر ماهر في مواجهة أبو سليم بالكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - يفقد الفريق الأول لنادي الزمالك الثنائي عبدالله السعيد وناصر ماهر لاعبي الفريق في المواجهة المقبلة مع أبو سليم الليبي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتقام مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي، يوم الأحد المقبل في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتقرر أن يغيب عبدالله السعيد وناصر ماهر ومعهم أيضا سيف جعفر، عن مواجهة أبو سليم الليبي، نظرا لعدم قانونية قيدهم مع الزمالك في القائمة الأفريقية، بسبب مشاركتهم مع فرق أخرى في نفس النسخة.

وشارك الثنائي عبدالله السعيد وسيف جعفر مع فريق بيراميدز خلال النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بينما شارك ناصر ماهر مع فريق فيوتشر في بطولة الكونفدرالية.

وكان نادي الزمالك تعاقد مع الثلاثي عبدالله السعيد وناصر ماهر وسيف جعفر، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

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