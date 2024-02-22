موعد مباراة ميلان ضد رين في الدوري الأوروبي والقناة الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يحتضن ملعب "روازون بارك"، اليوم الخميس مباراة إي سي ميلان ورين، ضمن منافسات ذهاب دور الستة عشر بالدوري الأوروبي 2023-2024.

ويُذكر أن مباراة الذهاب بين الفريقيين قد انتهت بفوز فريق أي سي ميلان فوزًا عريضًا بثلاثية نظيفة جاءت بتوقيع لوفتس تشيك بثنائية ورفاييل لياو أمام فريق رين على ستاد سان سيرو ضمن مباريات بطولة الدوري الأوروبي.

موعد مباراة ميلان ضد رين اليوم الخميس

من المقرر أن تنطلق صافرة مباراة ميلان ورين اليوم الخميس في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وتنقل مباراة ميلان ضد رين في الدوري الأوروبي عبر قناة bein Sports 1HD.

طاقم تحكيم مباراة رين وميلان في الدوري الأوروبي

من المقرر أن يتولي المهمة التحكيمية للمباراة طاقم تحكيم برتغالي بقيادة الدولي جواو بينهيرو ويساعده لوسيانو ماي حكم مساعد أول، وبرونو خيسوس حكم مساعد ثانٍ، بالإضافة إلى جواو انطونيو حكمًا رابعًا لمباراة رين الفرنسي واي سي ميلان الإيطالي على ستاد رزهان ضمن مباريات الدور الـ 16 الأول من عمر بطولة الدوري الأوروبي.

بينما يتواجد على تقنية الفيديو الحكم تياجو مارتنيز ويعاونه هيدر مالهيرو لتدعيم تقنية الفيديو لمباراة ميلان ورين في بطولة الدوري الأوروبي.