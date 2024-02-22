تشكيل ميلان المتوقع أمام رين في الدوري الأوروبي الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - يحل فريق ميلان الإيطالي، ضيفًا ثقيلا مساء اليوم الخميس، علي نظيره فريق رين الفرنسي، وذلك علي ملعب "روازون بارك"، ضمن منافسات ذهاب دور الستة عشر بالدوري الأوروبي 2023-2024.

تشكيل ميلان المتوقع أمام رين في الدوري الأوروبي

ومن المتوقع أن يدخل فريق أي سي ميلان بقيادة الإيطالي ستيفانو بيولي المدير الفني للفريق بتشكيل مكون كالآتي :

في حراسة المرمى : مايك.

في خط الدفاع : فلورينزي – كاير – ماتيو – ثيو.

في خط الوسط : ياسين – اسماعيل – تيجاني.

في خط الهجوم : بوليسيتش – لوفتس – لياو.

التشكيل المتوقع لرين أمام أي سي ميلان في الدوري الأوروبي

وعلى الجانب الأخر قد يدخل فريق رين بقيادة الفرنسي جوليان ستيفان المدير الفني لفريق رين المباراة بتشكيل مكون كالآتي :

في حراسة المرمى : ستيفين.

في خط الدفاع : آدريان – آرثر – العمري – سيدو.

في خط الوسط : دوي – آزور – بابتيستي – كاليموندو.

في خط الهجوم : آمين – مارتن.

موعد مباراة ميلان ضد رين اليوم الخميس

من المقرر أن تنطلق صافرة مباراة ميلان ورين اليوم الخميس في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وتنقل مباراة ميلان ضد رين في الدوري الأوروبي عبر قناة bein Sports 1HD.

طاقم تحكيم مباراة رين وميلان في الدوري الأوروبي

ويقود المباراة طاقم تحكيم برتغالي بقيادة الدولي جواو بينهيرو ويساعده لوسيانو ماي حكم مساعد أول، وبرونو خيسوس حكم مساعد ثانٍ، بالإضافة إلى جواو انطونيو حكمًا رابعًا لمباراة رين الفرنسي واي سي ميلان الإيطالي على ستاد رزهان ضمن مباريات الدور الـ 16 الأول من عمر بطولة الدوري الأوروبي.

بينما يتواجد على تقنية الفيديو الحكم تياجو مارتنيز ويعاونه هيدر مالهيرو لتدعيم تقنية الفيديو لمباراة ميلان ورين في بطولة الدوري الأوروبي.