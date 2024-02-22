تشكيل آينتراخت فرانكفورت المتوقع أمام سانت جيلواز الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني بقيادة المصري عمر مرموش، لمهمة قوية مساء اليوم الخميس، وذلك حين يلتقي ضد نظيره سانت جيلواز البلجيكي في إطار إياب دور المغلوب ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي، على ملعب "دوتش بانك بارك" في ألمانيا.

تشكيل آينتراخت فرانكفورت المتوقع أمام سانت جيلواز بدوري المؤتمر الأوروبي

حراسة المرمى: كيفين تراب.

خط الدفاع: توتا، هاسيبي، باتشو.

وسط الملعب: بوتا، إلياس سخيري، ماريو جوتزه، ماكس، فراس شايبي.

الهجوم: عمر مرموش، كالاديتش.

موعد مباراة آينتراخت فرانكفورت ضد سانت جيلواز

من المقرر أن تنطلق مباراة آينتراخت فرانكفورت ضد سانت جيلواز في دوري المؤتمر الأوروبي، في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساء بتوقيت مكة المكرمة.

وتنقل مباراة آينتراخت فرانكفورت ضد سانت جيلواز، عبر beIN Sports HD 9

ويتولي مهمة التعليق على مباراة آينتراخت فرانكفورت وسانت جيلواز إلى المعلق عامر الخوذيري.

وساهم عمر مرموش فى تسجيل 19 هدفا مع فرانكفورت، خلال 28 مباراة بمختلف المسابقات الموسم الجاري، بواقع 14 هدفا و 5 تمريرات حاسمة.