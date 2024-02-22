بعثة الأهلي تصل كوماسي.. وتترقب قرار الكاف بشأن تأجيل لقاء ميدياما

ياسر رشاد - القاهرة - وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة الدكتور مهند مجدي، عضو مجلس الإدارة، إلى مطار كوماسي؛ استعدادا لخوض مباراة ميدياما ضمن منافسات الجولة الخامسة بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويتصدر الأهلي قمة المجموعة الرابعة برصيد 6نقاط بعد تعادله الأخير أمام شباب بلوزداد في المباراة التي أقيمت بالجزائر.

ويلعب الأهلي أمام ميدياما في غانا، قبل أن يختتم مواجهاته في دور المجموعات بملاقاة يانج أفريكانز التنزاني في القاهرة.

وحرص الدكتور مهند مجدي، على متابعة كافة الترتيبات الإدارية الخاصة بالبعثة والاطمئنان على عدم وجود أي عقبات في طريق البعثة بالتنسيق مع السفير أيمن الدسوقي، سفير مصر في غانا.

ويترقب الأهلي القرار النهائي من جانب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) بشأن طلبه بتأجيل لقاء ميدياما بعد حادث الطائرة التي أخرت وصول الفريق إلى كوماسي.